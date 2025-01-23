Виктор Мыльников вступил в должность заместителя главы Нижневартовска

Сегодня, 23 января, в Нижневартовске назначили заместителя главы города. В эту должность вступил Виктор Мыльников, сообщила пресс-служба городской мэрии.

«23 января 2025 года на должность заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска назначен Виктор Алексеевич Мыльников», – указали в сообщении.

С сентября 2023 года Виктор Мыльников исполнял обязанности заместителя главы города, возглавляя департамент общественных коммуникаций и молодежной политики мэрии Нижневартовска.