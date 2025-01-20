В Нижневартовске произошло ДТП с летальным исходом

Вчера, 19 января, в Нижневартовске произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель «Mazda» превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Hyundai», сообщат ГАИ Югры.

«19 января 2025 года около 18:00 на улице Лопарева в городе Нижневартовск, 33-летний водитель автомобиля «Mazda», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные метеорологические условия, допустил неуправляемый занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Hyundai», под управлением 21-летнего водителя», – указали в сообщении.

В результате ДТП погиб 34-летний пассажир «Mazda». Оба водителя, а также 37-летняя пассажирка «Mazda» и 61-летний пассажир «Hyundai» получили травмы.