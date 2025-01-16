В Нижневартовском районе произошло смертельное ДТП

Сегодня, 16 января, в Нижневартовском районе произошло ДТП с летальным исходом. По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом», сообщает ГАИ Югры.

«16 января 2025 года около 09:05 на 38 км автодороги «Нижневартовск-Радужный», по предварительным данным, водитель «Нивы» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «КАМАЗ», ‒ указали в сообщении.

Водитель «Нивы» умер на месте автоаварии. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.