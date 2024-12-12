В Нижневартовске при ДТП пострадал водитель

Вчера, 11 декабря, на трассе «Сургут-Нижневартовск» 28-летний водитель «Hyundai» съехал с дороги в кювет. После чего его автомобиль опрокинулся, сообщает ГАИ Югры.

«11 декабря около 07:50 минут на 217 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» города Нижневартовск 28-летний водитель «Hyundai», допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», ‒ указали в сообщении.

В результате ДТП водитель получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали десять ДТП, в которых десять человек получили травмы, в том числе два ребенка.