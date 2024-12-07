В Нижневартовске врачи прооперировали пациента с инсультом

Бригада скорой помощи доставила в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» 54-летнего пациента, который в начале рабочего дня почувствовал ухудшение здоровья и отсутствие движений в левых конечностях. После проведения компьютерной томографии врачи выявили у него развитие ишемического инсульта и приступили к операции, сообщает депздрав Югры.

«Сгусток находился в средней мозговой артерии, и чем дольше он там оставался, тем более опасными и тяжелыми становились последствия для пациента. Через прокол в бедренной артерии мы ввели специальный катетер, преодолевший все изгибы на пути к тромбу. Используя вакуум, мы создали давление внутри сосуда и вытянули тромб», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Станислав Пелевин.

Так, кровоток был восстановлен, и пациент пришел в себя. Уже на операционном столе к нему вернулось движение в левой половине тела. Дальнейшее лечение пациент продолжил в неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения под наблюдением врача-невролога Дарьи Тимофеевой.

«В этом случае нашим большим преимуществом стало то, что пациента доставили к нам незамедлительно и все самые важные шаги мы предприняли в рамках «терапевтического окна», – пояснила она.

В послеоперационном периоде у пациента наблюдалась положительная динамика. Сейчас он переведен на следующий этап медицинской реабилитации.