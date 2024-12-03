Вместо звонков в школах Нижневартовска прозвучат мелодии Чайковского

В школах Нижневартовска заменят привычные звонки музыкальными отрывками из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Об этом рассказал N1 в своем телеграм-канале.

Эта инициатива стала частью проекта «Музыка вместо звонков», в рамках которого мелодии звонков каждого месяца 2024-2025 учебного года будут посвящены определенной памятной дате, сообщает Минпросвещения.

«В департаменте образования телеканалу N1 прокомментировали, что школы Нижневартовска тоже присоединятся к проекту, но все будет зависеть от технических возможностей того или иного образовательного учреждения», – передают в телеграм-канале N1.

Ранее в siapress.ru писали, что Сургуту нужно три миллиарда рублей для ремонта всех школ.