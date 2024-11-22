В Нижневартовске вахтовик угнал машину, чтобы покататься по городу

В Нижневартовске 30-летний вахтовик из Барнаула угнал автомобиль, чтобы прокатиться по городу. С заявлением о пропаже машины «Форд Фокус» обратился 37-летний житель Мегиона.

По данным полиции, владелец авто припарковал его возле предприятия, где работает. Он оставил ключ в замке зажигания и не запер двери. Этим и воспользовался злоумышленник. Увидев иномарку, он решил «взять ее на прокат».

«Задержанный признался, что, находясь в районе автокомплекса, заметил незапертую иномарку с ключом зажигания внутри и решил покататься по городу. Однако поездка не удалась: мужчина не справился с управлением и съехал в кювет», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее житель Барнаула привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.