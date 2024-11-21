За сезон теплоэнергетики уложили 700 тонн асфальта на улицах и во дворах Нижневартовска

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043227"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820354"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=BtgmZS2F6dknTKSvovrtGGSdxxIUelDBY+ISqNEpuRrS3DYG6tV22R2hcaEtAvc96ko5D1VoomTYlTVrYAlgsb1vrs5f8201lt5xemhC21lbrPOrEnDQI1FGxRqtSeXn"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=BtgmZS2F6dknTKSvovrtGGSdxxIUelDBY+ISqNEpuRrS3DYG6tV22R2hcaEtAvc96ko5D1VoomTYlTVrYAlgsb1vrs5f8201lt5xemhC21lbrPOrEnDQI1FGxRqtSeXn"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "6eecacf753c0bfcb997c0f17536a4366.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:07"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043272"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820398"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=fBaLl8RbJrbZ8CrWF4cU1G2l9zFnoNOd1qLWqXCak1ygDUuD+WhI9BuWO+LxogEKorkjULouoNxDkKfDeZaWw/qMTts9/W1jDunYNSkLmXLtaWO7buP3pBElmJyEqDqZ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=fBaLl8RbJrbZ8CrWF4cU1G2l9zFnoNOd1qLWqXCak1ygDUuD+WhI9BuWO+LxogEKorkjULouoNxDkKfDeZaWw/qMTts9/W1jDunYNSkLmXLtaWO7buP3pBElmJyEqDqZ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ff4dc614b03bb8096e19881b7dfbf1cd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043272"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820398"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=fBaLl8RbJrbZ8CrWF4cU1G2l9zFnoNOd1qLWqXCak1ygDUuD+WhI9BuWO+LxogEKorkjULouoNxDkKfDeZaWw/qMTts9/W1jDunYNSkLmXLtaWO7buP3pBElmJyEqDqZ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=fBaLl8RbJrbZ8CrWF4cU1G2l9zFnoNOd1qLWqXCak1ygDUuD+WhI9BuWO+LxogEKorkjULouoNxDkKfDeZaWw/qMTts9/W1jDunYNSkLmXLtaWO7buP3pBElmJyEqDqZ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ff4dc614b03bb8096e19881b7dfbf1cd.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043227"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1732820354"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=BtgmZS2F6dknTKSvovrtGGSdxxIUelDBY+ISqNEpuRrS3DYG6tV22R2hcaEtAvc96ko5D1VoomTYlTVrYAlgsb1vrs5f8201lt5xemhC21lbrPOrEnDQI1FGxRqtSeXn"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=BtgmZS2F6dknTKSvovrtGGSdxxIUelDBY+ISqNEpuRrS3DYG6tV22R2hcaEtAvc96ko5D1VoomTYlTVrYAlgsb1vrs5f8201lt5xemhC21lbrPOrEnDQI1FGxRqtSeXn"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "6eecacf753c0bfcb997c0f17536a4366.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdHRsMu"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:07:07"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-11-28 23:59:14"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdHRsMu реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  100,2192   EUR  105,8090  

Новости

  • ​Скандал в Сургуте: кондуктор автобуса предложила пассажирке сдать ребенка в детдом

    ​Скандал в Сургуте: кондуктор автобуса предложила пассажирке сдать ребенка в детдом

    Сегодня в 14:41
    85 0
  • ​Шесть лет и три миллиарда: в Думе Сургута обсудили, как отремонтировать все школы

    ​Шесть лет и три миллиарда: в Думе Сургута обсудили, как отремонтировать все школы

    Сегодня в 14:12
    104 0
  • ​«Управление теплоснабжения» отчиталось о работах по благоустройству

    ​«Управление теплоснабжения» отчиталось о работах по благоустройству

    Сегодня в 13:37
    126 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aISx4UKmZ6tSiKD6dtp9F52VTc308X6LgbCCO2IhoQ5CTVQAIhSl4DAM5cFArC95Gq4rZkcPzPGROtCNiRyFuhhP48E1o7eWhifiQ8/Eh10Cggvf+Z/SUXwOHaMZ+OP/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aISx4UKmZ6tSiKD6dtp9F52VTc308X6LgbCCO2IhoQ5CTVQAIhSl4DAM5cFArC95Gq4rZkcPzPGROtCNiRyFuhhP48E1o7eWhifiQ8/Eh10Cggvf+Z/SUXwOHaMZ+OP/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aISx4UKmZ6tSiKD6dtp9F52VTc308X6LgbCCO2IhoQ5CTVQAIhSl4DAM5cFArC95Gq4rZkcPzPGROtCNiRyFuhhP48E1o7eWhifiQ8/Eh10Cggvf+Z/SUXwOHaMZ+OP/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aISx4UKmZ6tSiKD6dtp9F52VTc308X6LgbCCO2IhoQ5CTVQAIhSl4DAM5cFArC95Gq4rZkcPzPGROtCNiRyFuhhP48E1o7eWhifiQ8/Eh10Cggvf+Z/SUXwOHaMZ+OP/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1732043074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733252383"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=aISx4UKmZ6tSiKD6dtp9F52VTc308X6LgbCCO2IhoQ5CTVQAIhSl4DAM5cFArC95Gq4rZkcPzPGROtCNiRyFuhhP48E1o7eWhifiQ8/Eh10Cggvf+Z/SUXwOHaMZ+OP/"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=aISx4UKmZ6tSiKD6dtp9F52VTc308X6LgbCCO2IhoQ5CTVQAIhSl4DAM5cFArC95Gq4rZkcPzPGROtCNiRyFuhhP48E1o7eWhifiQ8/Eh10Cggvf+Z/SUXwOHaMZ+OP/"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "153"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "66"
      ["name"]=>
      string(26) "МК ДоктороФ (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://vk.com/mkdoctorof"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9d7bf1bf7bafc06ba14f5ce321866cf9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcM6tgT"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(64) " ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-11-20 00:04:34"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-03 23:59:43"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "153"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
    ООО"МК ДоктороФ" ИНН8602311110 erid:2SDnjcM6tgT реклама на siapress.ru
  • ​Падение цен: в Югре подешевели продовольственные товары

    ​Падение цен: в Югре подешевели продовольственные товары

    Сегодня в 13:32
    130 0
  • ​Похолодание будет недолгим: в ХМАО прогнозируют теплую зиму

    ​Похолодание будет недолгим: в ХМАО прогнозируют теплую зиму

    Сегодня в 12:51
    288 0
  • ​Черная пятница в Levi’s: сургутяне смогут выбрать одежду из широкого ассортимента бренда

    ​Черная пятница в Levi’s: сургутяне смогут выбрать одежду из широкого ассортимента бренда

    Сегодня в 12:30
    198 0
  • ​Руслан Кухарук обсудил с Маратом Хуснуллиным главные транспортные стройки Югры

    ​Руслан Кухарук обсудил с Маратом Хуснуллиным главные транспортные стройки Югры

    Сегодня в 12:23
    178 0
  • ​Юбилейный вечер Галины Кондряковой прошел в Сургутском краеведческом музее

    ​Юбилейный вечер Галины Кондряковой прошел в Сургутском краеведческом музее

    Сегодня в 12:07
    177 0
  • ​Начался сбор заявок на XXIII фестиваль «Дух огня»

    ​Начался сбор заявок на XXIII фестиваль «Дух огня»

    Сегодня в 11:43
    187 0
  • ​Работника насмерть раздавило деревом на месторождении ХМАО

    ​Работника насмерть раздавило деревом на месторождении ХМАО

    Сегодня в 11:28
    183 0
  • ​Страшное ДТП на трассе ХМАО унесло жизнь одного человека

    ​Страшное ДТП на трассе ХМАО унесло жизнь одного человека

    Сегодня в 10:34
    210 0
  • ​В Сургуте водитель отвлекся и врезался в столб

    ​В Сургуте водитель отвлекся и врезался в столб

    Сегодня в 10:07
    259 0
  • ​Александр Моор рассказал о проекте бюджета Тюменской области на следующий год

    ​Александр Моор рассказал о проекте бюджета Тюменской области на следующий год

    20 ноября в 23:25
    352 0
Больше новостей
Вы в заграничной Европе были?

Да, недавно 18.7%

Да, в прошлом году 3.7%

Да, давно 44.9%

Нет 32.7%

Всего голосов: 107

Комментировать
0
Больше опросов

​«Управление теплоснабжения» отчиталось о работах по благоустройству

За сезон теплоэнергетики уложили 700 тонн асфальта на улицах и во дворах Нижневартовска

​«Управление теплоснабжения» отчиталось о работах по благоустройству
Фото: АО «Горэлектросеть»

Необычно теплая, бесснежная осень позволила специалистам «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» восстановить максимальное количество объектов, поврежденных во время ремонта теплотрасс. В этом году асфальтные работы завершились к началу ноября. Всего за сезон теплоэнергетики уложили 700 тонн асфальта на городских улицах и во дворах.

«В этом году «Управление теплоснабжение» работало по 156 земельным ордерам, часть из них осталась с 2023 года. За летний период мы полностью привели в порядок 115 объектов. Отчитались в администрацию Нижневартовска и закрыли ордера. Это тротуары, дороги, газоны, парковки, поврежденные во время земляных работ при ремонтах трубопроводов и строительстве новых. На участках теплотрасс, которые заменили в августе-сентябре, финальное благоустройство будет выполнено в летний период 2025 года, согласно «Правилам благоустройства г. Нижневартовска» от 18.09.20 г. № 667», - рассказал заместитель директора по общим вопросам «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» Андрей Гордей.

Пользуясь благоприятными погодными условиями, в сентябре и октябре служба благоустройства УТС работала шесть-семь дней в неделю, чтобы успеть закончить асфальтирование до установления снежного покрова. После того, как асфальтные заводы прекратили работу, бригады УТС продолжили приводить в порядок газоны, бетонировать дорожки во дворах и отмостки вокруг домов.

Особое внимание уделили социально значимым объектам. В этом году асфальтирование выполнено в школе № 22, вблизи детских садов № 74 по ул. Спортивной и № 81 по ул. Дзержинского. У Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок» также полностью восстановлено покрытие из асфальтобетонной смеси.

Напомним, что в рамках концессии «Горэлектросеть» создала специализированное подразделение в филиале «Управление теплоснабжения», чтобы за летний период оперативно восстанавливать участки, где велись ремонтные работы на сетях. Для этого на предприятии закупили спецтехнику, заключили договоры на закупку асфальта, приняли на работу специалистов по дорожным работам. За четыре года работы служба привела в порядок 810 городских объектов.

Управление по связям с общественностью АО «Горэлектросеть»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:37, просмотров: 127, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Красят или травят? Жители Сургута жалуются на токсичный запах в подъезде 546
  2. В Нефтеюганске изъяли более шести тысяч нелегальных электронных сигарет 454
  3. ​Сургутянин Роман Первутинский стал победителем ИТ-чемпионата True Tech Champ 440
  4. Водителей в Югре проверят на соблюдение правил перевозки детей 424
  5. ​Марат Хуснуллин наградил Руслана Кухарука за достижения Югры в сфере дорожного строительства 372
  6. ​Александр Моор рассказал о проекте бюджета Тюменской области на следующий год 352
  7. ​Тюменская область представила свой опыт по взаимодействию с китайскими компаниями на форуме «РОСТКИ» 338
  8. ​Социальные объекты Тобольска посетил полпред 333
  9. ​В Тюменской области стартовал марафон добрых дел 326
  10. ​Тюменская область представила мастер-план «Тюмень – Врата Сибири» 318
  1. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 2998
  2. Вирус коксаки и микоплазменная пневмония — что важно знать родителям 1844
  3. ​И не просите! 1828
  4. Был бы мэр, а статья найдётся 1684
  5. Депутат Владимир Болотов: об управлении Сургутом, цифровизации и проблемах местного самоуправления 1660
  6. ​Годы партийного лидерства 1515
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 ноября? // АФИША 1407
  8. ​Сургут глазами жителей: что предлагают горожане вместо официального генплана 1391
  9. ​СМИ: в ТРЦ «Аура» в Сургуте задержали целый автобус мигрантов 1249
  10. ​В Сургуте осталось снести 25 аварийных домов и расселить 19 семей 1232
  1. ​Андрей Филатов: от мэра Сургута до фигуранта уголовного дела // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6078
  2. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5988
  3. Ученые создали калькулятор, предсказывающий примерную дату смерти 4846
  4. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 4403
  5. ​Зарплаты, больничные и декретные выплаты: как новый МРОТ повлияет на доходы россиян в 2025 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3396
  6. ​Юрист о последствиях уголовного дела Филатова: штрафы, срок и перспективы 3272
  7. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 2998
  8. ​Арест бывшего мэра крупнейшего города неприятен для любого губернатора, но тут есть важное «но» 2890
  9. ​Малые архитектурные интересности, промышленный туризм и новая жизнь хрущевок – урбанистические ноу-хау для Сургута 2785
  10. ​Жертвами пожара в СОТ «Прибрежный-3» Сургута стали четыре человека, в том числе два ребенка 2595

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика