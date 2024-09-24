В Нижневартовске раскрыли преступление спустя 23 года

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло более 20 лет назад, сообщает СК России по ХМАО.

«В ночь с 30 ноября по 1 декабря 2001 года в одной из квартир дома по улице Менделеева в городе Нижневартовск 22-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 29-летним знакомым, нанес тому множественные удары руками и кассетным магнитофоном в область головы и других частей тела. От полученных травм последний скончался», – рассказали в источнике.

Испугавшись наказания, обвиняемый избавился от тела – сбросил его в реку Обь. Преступление не могли раскрыть 23 года, но благодаря профессиональным действиям следователей и сотрудников полиции удалось собрать доказательства вины подозреваемого.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.