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​В ХМАО девятилетняя перебегала двор и угодила под колеса машины

В ДТП в Нижневартовске ребенок, перебегавший двор, получил травмы

​В ХМАО девятилетняя перебегала двор и угодила под колеса машины
Фото и видео: Госавтоинспекция Югры

Накануне вечером, 4 сентября, в Нижневартовске произошло ДТП, в котором пострадала девятилетняя девочка. Ребенок перебегал дворовую территорию, а после попал под колеса автомобиля. Видео инцидента опубликовала Госавтоинспекция Югры.

«Около 21:10 на улице Нововартовская в городе Нижневартовск, 36-летний водитель «Great Wall», допустил наезд на девятилетнюю девочку, перебегавшую дворовую территорию. В результате ДТП юный пешеход получил травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один ребенок.

Ранее в Сургуте на пешеходном переходе сбили девушку.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 114, комментариев: 0
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