В Нижневартовске молодые люди подожгли автомобиль для эффектного ролика

Инцидент с сожжением автомобиля произошел в Нижневартовске. На стоянку возле торгового центра «ВДНХ» молодые люди притащили авто на тросе, облили бензином и подожгли. Информация об этом появилась во «ВКонтакте» «Типичный краб 86 | Нижневартовск». Инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Нижневартовске молодые люди с целью создания видеоролика подожгли автомобиль на стоянке автовокзала. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре по данному факту организована процессуальная проверка», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах.