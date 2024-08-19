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На югорской трассе спасли мужчину с инсультом

Экипаж ДПС спас мужчину с инсультом на трассе в Югре

На югорской трассе спасли мужчину с инсультом
Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

Автоинспекторы Нижневартовского района оказали помощь мужчине с подозрением на инсульт. Это спасло его жизнь, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

Инцидент произошел 16 августа на 204 км автодороги «Сургут – Нижневартовск». Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Кирилла Галихина и лейтенанта полиции Евгения Подило остановил автомобиль Lada. При проверке документов сотрудники полиции заметили мужчину на переднем пассажирском сиденье, который выглядел плохо и жаловался на онемение лица и руки.

Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и, включив проблесковые маяки и специальные звуковые сигналы, сопроводили больного до больницы Мегиона. Врачи оказали мужчине квалифицированную помощь.


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Сегодня в 13:18, просмотров: 76, комментариев: 0
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