Невероятное природное явление заметили в Нижневартовске

В ночь с 12 на 13 августа над Нижневартовском можно было увидеть редкое природное явление – трехцветное северное сияние. Один из очевидцев поделился фотографиями в группе «ВКонтакте» «Типичный краб 86 | Нижневартовск».

«За несколько лет впервые видим такое мощное сияние, оно было настолько ярким и огромным, что даже не вмещалось в широкоугольный объектив. И к такому сиянию добавились падающие метеориты. Как обычно, большие пролетели мимо кадров, но все же удалось снять сияние с ними вместе», – сообщает автор снимков.

Ранее над Россией прошел звездопад Персеиды.