В Нижневартовске соседствующие с разрушенным домом здания ждет дополнительная экспертиза

В Нижневартовске проведут дополнительную экспертизу жилых домов №4а и 8а на ул. Мира, расположенных рядом с домом №6а. Такое поручение властям города дал заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Азат Ислаев поручил администрации Нижневартовска до 20 декабря произвести экспертизу конструкций домов 4а и 8а по улице Мира. В рабочую группу совместно с другими экспертами будут привлечены сотрудники окружного департамента строительства, прокуратуры города, а также жителей пострадавших домов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае признания домов аварийными, «будут приняты все необходимые меры, чтобы в максимально короткие сроки жильцы были расселены».

В декабре прошлого года в доме №6а на ул. Мира произошел взрыв газового баллона. Жильцов расселили, само строение спустя год демонтировали. Жители домов, расположенных по соседству, обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой также расселить их. По словам людей, проживание в их домах после взрыва и демонтажа соседнего здания стало опасным для здоровья и жизни.