В мэрии Нижневартовска рассказали, как проходит снос разрушенного взрывом газа дома

В Нижневартовске продолжается демонтаж дома №6А на ул. Мира, где почти год назад взорвался баллон со сжиженным газом. В результате трагедии тогда погибли десять человек, в том числе четверо детей.

«К разбору подрядчик приступил в понедельник 27 ноября. Мероприятия проводят только в дневное время с соблюдением необходимых требований безопасности. По рекомендации экспертов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, вчера была снесена арка между домами №6-А и №8-А. Сегодня, 29 ноября, завершаются работы по разбору арочного соединения между домами №6-А и №4-А», - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Там добавили, что состояние жилых зданий круглосуточно контролируется с помощью мобильного диагностического комплекса «Струна». Система позволяет фиксировать даже минимальные изменения в конструкциях домов, уточнили в пресс-службе администрации.

На данный момент, по оценке экспертов, динамико-геофизические испытания находятся в пределах нормы. Показания измерительных приборов подтверждают существенное снижение динамического воздействия на дом №8-А после сноса арки.