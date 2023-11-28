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Оскандалившемуся дрифтеру из Нижневартовска придется покинуть страну

​Гонщика из Нижневартовска, устроившего заезд у памятника погибшим ВОВ, выдворят из страны

Оскандалившемуся дрифтеру из Нижневартовска придется покинуть страну
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске полицейские привлекли к ответственности водителя, устроившего дрифт у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба городского ОМВД.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими Нижневартовска был выявлен видеоролик, на котором водитель автомобиля BMW устроил дрифт на пешеходной зоне у памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали правонарушителя. Им оказался безработный 26-летний житель города», - говорится в сообщении.

Водителя привлекли к административной ответственности, его автомобиль поместили на штрафстоянку.

Кроме того, полицейские обнаружили, что мужчина нарушил миграционное законодательство. Нижневартовский горсуд признал его виновным в нарушении правил въезда на территорию РФ и назначил наказание в виде штрафа и принудительного выдворения за пределы страны.

Ранее в соцсетях появилось видео с изображением опасного заезда. Водитель автомобиля прокатился боком рядом с памятником, затем выехал на проезжую часть и ушел в занос. Ролик сильно возмутил горожан, после чего полиция начала проверку.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 178, комментариев: 0
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