Один человек пострадал при столкновении четырех автомобилей в Нижневартовске

В Нижневартовске накануне, 18 ноября, произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Машины столкнулись на пересечении улиц Заводская - Декабристов, пострадал один человек, сообщили в Пятом пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС МЧС России.

По данным спасателей, на перекрестке столкнулись ВАЗ 2110, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai и Toyota RAV 4. Больше всего повреждений, судя по снимкам, получила отечественная легковушка. Пассажирку этого авто госпитализировали с травмами.

Обстоятельства аварии устанавливаются.