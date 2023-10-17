Одну из самых востребованных улиц отремонтировали в Нижневартовске

В Нижневартовске отремонтировали улицу Интернациональную - одну из самых востребованных в городе. Она считается «воротами» в город и ведет к межмуниципальным транспортным развязкам, сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Протяженность отремонтированного участка - от АГЗС «МИВ» до транспортной развязки «Бегущая лань» - составила около километра. Ремонт выполнили с применением новых технологий. На дороге сделали геосетку, которая служит дополнительным уплотнителем для верхнего слоя дороги, предотвращая образование трещин, колейности, ям и других дефектов на асфальте, а также армирует швы при ремонте.

«Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» наш город пятый год подряд ремонтирует дороги, на которые обращают внимание вартовчане. Горожане ежегодно участвуют в голосовании по определению первоочередных проездов, которые необходимо обновить. Одной из таких стала улица Интернациональная. Это одна из самых востребованных в Нижневартовске дорог. Она является «воротами» в город и ведет к межмуниципальным транспортным развязкам», - отметил Дмитрий Кощенко.