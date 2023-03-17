Глыба льда пробила припаркованный автомобиль в Нижневартовске

Автомобиль жителя Нижневартовска пострадал из-за схода снега и льда с крыши многоэтажного здания. Глыба смяла кузов и разбила лобовое стекло. Машина была припаркована возле поликлиники на улице Ленина, рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Типичный краб Нижневартовск».

«Вот и первые «жертвы» весны. У больницы на Ленина машине прилетела ледышка с крыши», − говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее огромная глыба льда почти насквозь пробила козырек детской поликлиники в Нижневартовске. Вместе с этим, югорчан предупредили об опасности сосулек и снежных глыб.