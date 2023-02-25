Глыба из льда и снега проломила козырек входа в детскую поликлинику №2 Нижневартовска

Из-за потепления на козырек входной группы детской поликлиники в Нижневартовске упала глыба из снега и льда. По словам очевидцев, она почти насквозь пробила крышу. Никто не пострадал.

«Администрация детской поликлиники Нижневартовска взяла ситуацию, связанную с падением снега на козырек входа в лечебное учреждение под особый контроль. В экстренном режиме входная группа была перекрыта. Охранная организация разместила для жителей города объявление об опасности схода снега с крыши», – отметили в пресс-службе Нижневартовской городской детской поликлиники.

Сейчас медицинское учреждение работает в прежнем режиме, прием пациентов осуществляется через центральный вход.