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Огромная глыба льда почти насквозь пробила козырек детской поликлиники в Нижневартовске

Глыба из льда и снега проломила козырек входа в детскую поликлинику №2 Нижневартовска

Огромная глыба льда почти насквозь пробила козырек детской поликлиники в Нижневартовске
Фото: vk.com/nv86_crab

Из-за потепления на козырек входной группы детской поликлиники в Нижневартовске упала глыба из снега и льда. По словам очевидцев, она почти насквозь пробила крышу. Никто не пострадал.

«Администрация детской поликлиники Нижневартовска взяла ситуацию, связанную с падением снега на козырек входа в лечебное учреждение под особый контроль. В экстренном режиме входная группа была перекрыта. Охранная организация разместила для жителей города объявление об опасности схода снега с крыши», – отметили в пресс-службе Нижневартовской городской детской поликлиники.

Сейчас медицинское учреждение работает в прежнем режиме, прием пациентов осуществляется через центральный вход.


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Сегодня в 09:30, просмотров: 182, комментариев: 0
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