Следователи пригрозили уголовной ответственностью за падение сосулек на головы югорчан

Югорские следователи опубликовали в своем телеграм-канале пост о возрастающем риске падения с крыш зданий снега, льда и сосулек.

«При потеплении или обильном снегопаде случаи падения снега и льда на людей регистрируются ежегодно. Нередко подобные ситуации причиняют гражданам тяжкие последствия вплоть до летального исхода. От схода снега и наледи сильнее всего могут пострадать дети, которые в силу возраста не всегда могут правильно оценить ситуацию и быстро среагировать», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в случае травмирования или гибели человека в результате падения льда или снега к уголовной ответственности привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций.

Руководителям управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий рекомендовано регулярно и своевременно очищать крыши от снега и наледи.

Ранее сообщалось, что из-за потепления на козырек входной группы детской поликлиники в Нижневартовске упала глыба из снега и льда. По словам очевидцев, она почти насквозь пробила крышу.