Жители Нижневартовска обсудили необычные ледовые скульптуры, установленные на площади Нефтяников

Жителей Нижневартовска удивили ледовые скульптуры на площади Нефтяников. Фигуры сделали по мотивам сказок Павла Бажова, однако горожане отметили, что они вышли крайне необычными. Порцию шуток получила местная Снегурочка в группе «Типичный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

«В тренажерке перестаралась», «Хозяйка медной горы», «Снегурка – халк», «У зайца явно проблемы с почками», – пишут вартовчане. Некоторым Снегурочка даже напомнила мэра города Дмитрия Кощенко.

Жители Нижневартовска также подчеркнули, что в Новый год дети должны видеть красивых и узнаваемых сказочных героев, а не пугаться их.

Напоминаем, ранее в Белом Яру группа подростков разрушила снежные скульптуры.