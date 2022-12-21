16+
Логотип Сиапресс
USD  69,0037   EUR  73,3389  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

Подростки-вандалы разрушили снежные фигуры фестиваля «Белоснежный Яр»

Снежные скульптуры в Белом Яру разрушили несовершеннолетние вандалы

Подростки-вандалы разрушили снежные фигуры фестиваля «Белоснежный Яр»
Фото: администрация Белого Яра

В Белом Яру группа детей от шести лет и старше разрушили снежные скульптуры, которые были созданы в рамках фестиваля «Белоснежный Яр». Теперь подростков хотят привлечь к ответственности, рассказала «Вестнику» заместитель начальника отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Инна Черепанова.

«Праздник омрачила дерзкая выходка местных подростков. Не прошло и двух часов после создания снежных скульптур, как группа детей в возрасте от шести лет и старше сделали налет на площадку и разрушили снежные скульптуры. Все это попало на камеры. Администрация Белого Яра приняла решение о написании заявления в полицию о привлечении к ответственности подростков и передаче видеоматериалов с камер», – сообщила замначальника отдела. Она отметила, что новогодние сооружения в общественных местах – это муниципальная собственность. Их порча влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Напоминаем, ранее в Нефтеюганске вандалы испортили около десяти новогодних декораций и арт-объектов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:15, просмотров: 156, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 1093
  2. Буллинг: как бороться? // Ирина Степанова 950
  3. ​Образование и профориентация: итоги года. Ольга Кочурова // ONLINE 839
  4. ​В России выявили «самые пьющие» регионы 756
  5. ​Сургутские дачники переплатили за электроэнергию 18 млн рублей 669
  6. Двое детей получили переломы, катаясь на санках в Сургутском районе 593
  7. ​Было ожидаемо, что к концу года рубль будет слабеть. Падение продолжится, но не катастрофично 552
  8. ​Больше возможностей с вкладом «Новый сезон» от Сургутнефтегазбанка! 547
  9. Сургутянам рассказали, куда жаловаться на снежные завалы 536
  10. ​Рефинансируйте кредиты в Сургутнефтегазбанке и платите меньше! 533
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 2743
  2. Освоение земель 1940
  3. ​Главными бенефициарами большинства градостроительных решения у нас становятся девелоперы. А должны быть сургутяне 1889
  4. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 1849
  5. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1774
  6. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1655
  7. ​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск 1653
  8. Строительство сургутской «Петрушки» снова отложили 1637
  9. Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить 1573
  10. Рынок первичной недвижимости Сургута: итоги года 1546
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5799
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5187
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5185
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5001
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4965
  6. OBI уйдет из Сургута, но позже 4608
  7. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3989
  8. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3436
  9. ​Дисней уйдет из России окончательно 3361
  10. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3046

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика