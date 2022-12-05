В Нижневартовске после взрыва ожидают новые обрушения дома

В доме по улице Мира, 6а в Нижневартовске могут произойти новые обрушения после вчерашнего взрыва. Ситуация на месте ЧП непростая из-за сложности завалов, рассказали в «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.

«Существует угроза новых обрушений. Наиболее опасный участок – несущие стены между третьим и четвертым подъездами», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что сегодня специалисты строительного института проведут обследование дома, чтобы определить пригодность проживания и целесообразность проведения ремонтных работ.

Напоминаем, что пострадавшие при взрыве в Нижневартовске получат финансовую поддержку.