В Югре с начала года выдворили 1700 мигрантов

В Югре по состоянию на 10 сентября 2026 года выдворили 1732 мигранта. Как сообщили в УФССП по Югре, в основном речь идет о выходцах из Таджикистана, Киргизстана и Узбекистана.

Данные прозвучали на фоне обсуждения миграционной политики на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин накануне провел встречу с первым заместителем главы МВД — начальником Миграционной службы Андреем Кикотем. Глава государства отметил существенный рост числа выдворений нелегальных мигрантов и подчеркнул, что при решении вопросов трудовой миграции интересы российских граждан должны оставаться первостепенными.

Одним из направлений дальнейшей работы должен стать целевой организованный набор иностранцев для трудоустройства. По словам президента, такая система должна учитывать не только потребности российского рынка труда, но и права самих мигрантов. Лидеры стран, откуда приезжают работники, также заинтересованы в их подготовке к жизни и работе в России.

За последние полтора года федеральный бюджет получил более 60 млрд рублей доходов от миграционных патентов. Андрей Кикоть сообщил, что ежегодно в Россию с различными целями приезжают около 9 млн иностранцев, а общий доход от миграционных процессов за полтора года составил 321 млрд рублей. Представитель МВД также заявил о резком снижении преступности среди мигрантов в 2026 году. Законопроект о целевом организованном наборе иностранных работников сейчас проходит согласование в правительстве.

Кроме того, МВД планирует с 2027 года запустить аналитический центр для противодействия незаконной миграции.