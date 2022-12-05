Пострадавшие семьи при взрыве газа в Нижневартовске получат 100 тысяч рублей

Семьи, которые пострадали во вчерашнем взрыве в жилом доме по улице Мира, 6а, получат финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Это будет единовременная выплата, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«У нас действует решение о том, что, когда граждане попадают в ситуацию, характеризующуюся по режиму как ЧС, их обеспечивают единовременной помощью в размере 100 тысяч рублей на семью», – заявила глава округа. Она также добавила, что семьи раненных получат до 500 тысяч рублей, а погибших – до одного миллиона.

Напоминаем, что в ЧП скончались шесть человек. Предварительная причина взрыва – неправильная установка газового баллона. Возбуждено уголовное дело.