​Проблема набережных Сургута — они строятся «кусочками»

Набережная Кривули возле НТЦ в Сургуте почти готова, хотя ее строительство сопровождалось серьезными вопросами к документам, проектированию и финансированию. Теперь главная проблема в другом: станет ли этот участок частью единой набережной Оби или останется очередным самостоятельным фрагментом?

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему горожанам почти не показывают концепцию развития берега Оби, чем отличается подход частного инвестора от бюджетного строительства и зачем Сургуту нужен единый проект хорошей и красивой набережной.

Дмитрий Щеглов: Новая набережная в Сургуте почти готова, хотя, как мы выяснили недавно, она прошла через некоторые трудности. Речь идет о набережной Кривули в Сургуте в районе научно-технического центра, многострадального также. Что сейчас там происходит и что мы увидим, обсудим сейчас. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима, здравствуйте все.

Д.Щ.: Недавно Контрольно-счетная палата выдала большой труд, связанный с этой набережной, взбаламутила немного и общественность, прессу, и, собственно, администрацию Сургута, потому что выяснилось, что там много чего происходило из того, что происходить не должно. Вплоть до того, что эта набережная строилась без утвержденного проекта, что деньги выделялись без каких-то необходимых бумажек и экспертиз, и там много-много всяких разных недочетов происходило.

Но, как выяснилось сейчас, администрация Сургута вместе с подрядчиком, компанией «ЮВИС», это все дело как-то разрулили. Теперь все документы получены, все бумажки разложены, и набережная, которая сейчас готова уже почти на 85 процентов, вскоре будет нам явлена. Тарас, как тебе вся эта история с набережной Кривули и тем, как развивались события вокруг нее? Как мы сейчас понимаем, за последние годы там много чего было.

Т.С.: Я ничего не могу на этот счет сказать, кроме того, что мы видим в очередной раз некий фрагмент обустройства поймы Оби, в связи с чем возникает несколько очередных вопросов. Вот как презентовался проект данной набережной, на каком этапе? Я, честно говоря, не очень могу, не очень помню, чтобы тот или иной ответственный руководитель Сургута или департамента архитектуры и строительства прессе и общественности объяснил, как видится набережная Оби.

Д.Щ.: Кстати говоря, когда еще Илья Кандаков рулил этим самым фондом развития, или как она там называлась, эта структура, которая занимается развитием НТЦ, тогда мы видели какие-то картинки, какие-то проекты этого самого НТЦ вместе с этой самой набережной. С тех пор как Ильи Кондакова там не стало, у нас вообще потерялась связь со всей этой тематикой, и любые картинки у нас, их просто нет. Это какой-то слив из документов или из каких-то внутренних переписок каких-то ведомств. Это максимум, что получается.

Т.С.: Конечно. Конечно, потому что, когда тем или иным проектом, в том числе инфраструктурным, занимается частный бизнес, он заинтересован не только освоить бюджетные деньги, на которые он присел, это понятно, это святое, но он также очень заинтересован в создании инвестиционно привлекательного бизнеса как для прямых инвесторов, которые что-то будут в этом проекте покупать и этим пользоваться, так и для косвенных инвесторов, каковыми являются граждане-пешеходы, которые ходят ногами, покупают пирожки, чашку кофе, гуляют, созерцают. В общем, создают, создают жизненное пространство, популярное, которым пользуются, а не мертвое, как наша центральная площадь так называемая.

Поэтому частный инвестор, зашедший на тот или иной проект с участием государственных или муниципальных денег и рассчитывающий на то, что он будет менеджером этого проекта в последующем, думает гораздо шире, чем бюджет. Бюджету надо освоить деньги, выделенные на НТЦ. В рамках этих денег у него есть строчка «Берегоукрепление Оби». В рамках берегоукрепления можно посадить еще некоторые работы и сделать это набережной. Вот чего мы видим.

Так вот, поэтому мы не знаем, кто презентует проект набережной, каков этот проект, куда ведет эта набережная. Это действительно набережная Оби или это кусок какой-то общей будущей набережной? Кусок без начала и конца. Вот это все интересные вещи. Вот это все не объясняется.

Конечно же, мы уже вошли в тот этап освоения Оби, освоения поймы Оби, когда городские руководители должны населению объяснить, как они собираются обустроить эту часть города. Это существенная часть города. Сургут стоит на Оби, на величайшей реке, а набережной Оби у него нет, в отличие от Нижневартовска. И очень хорошо, что мы наконец подошли к решению этой задачи. Очень хорошо. Но она решается как-то так либо фрагментарно, либо очень кулуарно, либо архаично.

Потому что некоторые набережные, то, что называется набережной в Сургуте, выглядят как парки культуры и отдыха, построенные в сталинские 1930-е годы. Еще не хватает девок с веслом и горнистов с барабанщиками. Так вот, настал момент, когда Сургуту нужен комплексный проект набережной Оби от речного вокзала, снесенного, кстати, благополучно, до Кедрового лога. Вот эта вся линия в несколько километров должна быть запроектирована как набережная Оби.

А дальше уже власти чисто технологически используют ресурсы того или иного инвестора, тех или иных финансовых доноров, как с НТЦ, например: федеральный проект, деньги есть, вот у нас тут кусок набережной появляется. И строить эту набережную, но по какому-то единому концепту, единому проекту. И строить набережную, объединяющую город, связывающую город, связывающую разные части города. На сегодняшний день мы видим лишь фрагменты.

Конечно, вот этот кусок набережной назвать нельзя. Вот как перед рестораном «Ботаника». Разве это набережная? Нет. Это просто предприниматель Алексей Браташов сделал себе перед своими окнами красиво. Это кусок. Это не является набережной. Если бы власти вошли с ним в контакт, в содержательный контакт, и привлекли бы его к дальнейшим работам, может быть, нам удалось бы получить единый проект набережной Саймы. А вот то, что сейчас предполагается по ядру центра города, не будет учитывать той набережной, того куска набережной, которую сделал Браташов. Это будут разные архитектурные решения. И это не очень правильно для планирования городского пространства.

Поэтому, что бы там ни строили на Кривуле, как бы там ни решались все финансовые вопросы, нам необходим комплексный проект набережной реки Оби. Это фундаментальный проект, это, опять-таки, проект, над которым надо много работать, но это проект, толкающий город вперед, его развивающий. А вот эти заплатки — там пристроили, там пристроили, там пристроили, и каждый раз называя это все набережными, — это симулякр. Это создание подобия, но не настоящего.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, высказывайтесь, что вы думаете по этому поводу. Как вам набережная та, что вы успели, может быть, увидеть, может быть, вы там где-то проезжали мимо, поделитесь своими соображениями. И расшифровку, как всегда, вы увидите у нас на siapress.ru, там можете все почитать. Вскоре вновь с вами услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.

Предыдущий выпуск «О чем говорят» был посвящен проекту благоустройства грэсовского пятачка — что там будет и что могло бы быть.

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