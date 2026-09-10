Сургутяне стали чаще выбирать однушки и жилье комфорт-класса

В Сургуте меняются предпочтения покупателей недвижимости: в 2026 году горожане стали чаще выбирать однокомнатные квартиры и жилье комфорт-класса. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал руководитель сургутского филиала ООО «Этажи» Евгений Лисенков.

Доля однокомнатных квартир в общем числе сделок выросла с 41,2% за январь-август 2025 года до 46,4% за тот же период 2026 года. При этом доля двухкомнатных квартир, напротив, сократилась с 43,3% до 39,4%, трехкомнатных – с 12,7% до 12,2%.

Еще заметнее изменилась ситуация в комфорт-классе. Количество сделок с таким жильем за восемь месяцев 2026 года оказалось примерно в 2,4 раза выше, чем годом ранее. В компании связывают это в том числе с развитием рынка новостроек и появлением большего числа жилых комплексов с благоустроенными дворами, современными планировками и дополнительными сервисами.

«Если раньше покупатель в большей степени выбирал между массовым стандартным жильем и ограниченным количеством проектов более высокого уровня, то сегодня предложение становится разнообразнее», – пояснил Евгений Лисенков.

Интерес появился и к бизнес-классу, хотя его доля на сургутском рынке пока невелика. За год она увеличилась примерно с 0,2% до 1,2%. При этом спрос в этом сегменте начал смещаться в сторону более компактных квартир – прежде всего однокомнатных и двухкомнатных.

Несмотря на изменения, основная часть сделок по-прежнему приходится на стандарт-класс – около 86% против почти 89% годом ранее. При этом количество сделок со стандартным жильем также увеличилось – примерно на 59% по сравнению с прошлым годом. В эту категорию в основном входит вторичная недвижимость.