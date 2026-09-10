Сургут разработает единый градостроительный дизайн-код для зданий, улиц и дворов

В Сургуте создадут единый технический и визуальный стандарт для зданий, улиц и дворов. Для этого город объявил открытый конкурс на разработку комплексного дизайн-кода и городской идентичности, сообщает канал «Стройкомплекс Югры». Новый документ должен объединить градостроительные нормы, которые до сих пор применялись разрозненно. В нем пропишут требования к фасадам, входным группам, освещению, вывескам, уличной мебели и остановочным павильонам.

Отдельные правила установят для первых нежилых этажей жилых домов и торговых центров. Это должно помочь сохранить единый архитектурный облик микрорайонов при перепланировках и обустройстве отдельных входов.

В дизайн-код также войдет световой мастер-план со стандартами архитектурной подсветки и освещения тротуаров. Для предпринимателей заранее определят допустимые размеры букв на вывесках, материалы, типы подложек и способы крепления. Скамьи, урны, покрытия пешеходных зон и остановки планируют проектировать из материалов, устойчивых к перепадам температур и северным морозам.

При разработке документа будут учитывать результаты опросов жителей и экспертных интервью. Авторы должны принять во внимание пешеходные маршруты, привычки сургутян и историю индустриального Севера, а не копировать решения других городов.

Итогом должен стать градостроительный документ, обязательный для проектировщиков и застройщиков. Его задача — постепенно привести к единому виду городскую среду Сургута.