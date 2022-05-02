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​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека

В Мегионе ДТП унесло две жизни

​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека
Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Смертельное ДТП в Мегионе: сегодня ночью легковая машина врезалась в бетонную конструкцию. «2 мая около 00:25, по предварительным данным, 40-летний водитель «Ниссан Тиана», двигаясь по улице Пионерская со стороны улицы Абазарова, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде бетонной наземной трубопроводной коммуникации», — уточняют в окружном управлении МВД.

В автомобиле, помимо водителя, находится 27-летний пассажир: оба скончались. На месте происшествия работает полиция: она устанавливает причины и обстоятельства трагедии.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 30, комментариев: 0

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