В Нижневартовске началась прокурорская проверка после нападения собак на мужчину

В Нижневартовске на мужчину напали собаки на территории завода строительных материалов. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу. По факту инцидента прокуратура города организовала проверку.

«Прокуратурой будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход проверки, проводимой по данному факту в территориальном отделе полиции», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.