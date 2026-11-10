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Глава тюменского Роспотребнадзора получила от президента звание «Заслуженный врач России»

Владимир Путин присвоил Галине Шарухо звание «Заслуженный врач России»

Глава тюменского Роспотребнадзора получила от президента звание «Заслуженный врач России»
Фото max.ru/operativnyishtabtyumen

Президент России Владимир Путин присвоил руководителю управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галине Шарухо почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Награда присуждена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Галина Шарухо возглавляет региональное управление Роспотребнадзора и является главным государственным санитарным врачом Тюменской области. Ее профессиональная деятельность на протяжении многих лет связана с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия жителей региона, профилактикой инфекционных заболеваний и контролем соблюдения санитарных требований.

В системе санитарно-эпидемиологической службы она работает более трех десятилетий. В 1991 году Шарухо окончила Свердловский государственный медицинский институт по специальности «медико-профилактическое дело». Затем работала санитарным врачом и руководила подразделениями, занимавшимися вопросами гигиены и эпидемиологического надзора. С 2001 года занимала должность заместителя главного врача по общим вопросам и социально-гигиеническому мониторингу в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Тюменской области.

В период распространения коронавирусной инфекции Галина Шарухо участвовала в работе регионального оперативного штаба и регулярно докладывала об эпидемиологической ситуации, темпах вакцинации и мерах профилактики. Ранее siapress.ru сообщал, что руководитель управления Роспотребнадзора призывала жителей региона соблюдать меры предосторожности для защиты от COVID-19, гриппа и ОРВИ.


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Сегодня в 17:20, просмотров: 257, комментариев: 0
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