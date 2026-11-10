Губернатор Югры потребовал сохранить рабочие места педагогов, врачей и соцработников

Губернатор Югры Руслан Кухарук потребовал, чтобы бюджетная оптимизация не затрагивала учителей, воспитателей, врачей, работников культуры и других специалистов социальной сферы. Ситуацию обсудили на заседании окружного правительства, сообщает его пресс-служба.

Одной из главных тем стала ситуация в Сургуте, где сотрудники образовательных учреждений получили уведомления о возможном сокращении. Информация вызвала широкий общественный резонанс. В комментариях в социальных сетях горожане сообщали, что изменения могут коснуться воспитателей, методистов, музыкальных руководителей и обслуживающего персонала детских садов. Родители опасались увеличения числа воспитанников в группах, сокращения количества занятий и уменьшения времени, которое специалисты смогут уделять детям.

По поручению губернатора департамент образования и науки Югры провел совещание с администрацией Сургута. После этого уведомления о сокращении, выданные педагогическим работникам, отозвали. Ранее городские власти также заявили, что не планируют объединять группы, сокращать логопедов, дефектологов и психологов. Специалистам, которые работают с детьми, в том числе с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обещали сохранить ставки и прежнюю нагрузку.

При дальнейшей корректировке штатных расписаний в первую очередь будут рассматривать вакантные должности и ставки совместителей. Власти намерены учитывать численность детей и фактическую занятость сотрудников. Ситуации людей, которые все еще могут оказаться под угрозой увольнения, должны разбирать индивидуально с участием Центра занятости.

Кухарук отметил, что округ и муниципалитеты формируют бюджеты на ближайшие три года в непростых экономических условиях. При этом финансирование социальных обязательств, национальных проектов и работы учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики и социального развития должно оставаться приоритетом.

«Мы договорились о том, что ни в коем случае оптимизационные процессы, связанные с формированием доходной и расходной частей бюджета как на уровне местного, так и регионального бюджетов, не должны коснуться людей, которые работают в этих отраслях – наших учителей, врачей, представителей учреждений культуры, социальных работников», – сказал губернатор.

Еще один подобный вопрос поступил от жителей Кондинского района. Они выступили против закрытия учебного центра в Междуреченском, где школьники 8-11 классов бесплатно осваивают рабочие профессии. В районной администрации заверили, что учреждение продолжит работу. Центр присоединят к общеобразовательной школе, но действующие программы и преподавателей сохранят. Доступ школьников к занятиям должен остаться в полном объеме.

Напомним, что по итогам последней корректировки дефицит бюджета Югры на 2026 год достиг 94,5 млрд рублей. Проект бюджета на 2027 год предусматривает доходы около 419 млрд рублей, расходы – порядка 438 млрд и дефицит примерно 19 млрд рублей. Одновременно власти региона сократили 173 штатные единицы в окружных департаментах и службах. Однако губернатор подчеркнул, что экономия не должна затрагивать сотрудников, от которых напрямую зависит доступность социальных услуг для жителей.

Ранее администрация Сургута сообщила, что информация о возможном увольнении более тысячи работников образования не соответствует действительности. Власти города отозвали значительную часть уведомлений и пообещали отдельно рассмотреть каждую спорную ситуацию.