Мошенники рассылают жителямЮгры письма о блокировке Госуслуг

Жители Тюменской области, Югры и Ямала начали получать поддельные письма о временной блокировке личного кабинета на Госуслугах. Злоумышленники пытаются получить коды доступа к учетным записям, предупредили в тюменском отделении Банка России. В сообщении говорится, что аккаунт якобы заблокирован из-за мошеннических действий. Получателю присылают шестизначный «код проблемы» и предлагают позвонить по номеру «службы поддержки», чтобы восстановить доступ.

По словам эксперта отделения Банка России по Тюменской области Алексея Нохрина, преступники рассчитывают вызвать у человека панику. Во время разговора они могут попросить назвать код из СМС, а затем использовать его для взлома аккаунта.

Настоящие уведомления Госуслуг приходят только с официальных адресов, заканчивающихся на gosuslugi.ru, и только на электронную почту, указанную в учетной записи. В таких письмах не предлагают звонить по указанным номерам и сообщать коды.

Получив подозрительное сообщение, не следует переходить по ссылкам или связываться с отправителями. Письмо рекомендуется удалить, а состояние аккаунта проверить самостоятельно через официальный сайт или приложение Госуслуг. Если войти в личный кабинет не получается, нужно обратиться в официальную техподдержку либо МФЦ.

После взлома учетной записи мошенники могут продолжить атаку. Например, позвонить от имени сотрудника Центробанка, прокуратуры или полиции, заявить о доступе преступников к документам и банковским счетам, а затем потребовать перевести сбережения на «безопасный счет». «Какую бы легенду вам ни предлагали – не поддавайтесь панике и просто положите трубку», – подчеркнул Алексей Нохрин.

Ранее СИА-ПРЕСС уже рассказывал о похожей схеме. Тогда пользователям предлагали позвонить по поддельному номеру для подтверждения или обновления данных учетной записи.