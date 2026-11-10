Суд в Югре вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности на 3000 страниц

Радужнинский городской суд подготовил приговор объемом более 3000 страниц по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Документ занял 13 томов, сообщили в пресс-службе судов Югры. Перед судом предстал 44-летний житель Кемеровской области. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, которая получила доход в особо крупном размере.

Кроме того, мужчину признали виновным в легализации денег, полученных преступным путем, неправомерном обороте средств платежей и семи эпизодах незаконного образования юридических лиц.

Уголовное дело поступило в Радужнинский городской суд в июне 2026 года. Общий объем собранных материалов превысил 360 томов. Действия мужчины квалифицировали по статьям УК РФ о незаконной банковской деятельности, легализации преступных доходов, неправомерном обороте средств платежей и незаконном создании юридических лиц.

Приговор вынесли 6 ноября. По совокупности преступлений мужчине назначили пять лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Решение пока не вступило в законную силу.

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