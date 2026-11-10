Более 450 участников СВО из Тюменской области прошли реабилитацию в «Тараскуле»

Более 450 участников специальной военной операции из Тюменской области прошли комплексную реабилитацию в центре «Тараскуль». Учреждение под Тюменью стало крупнейшим среди 12 реабилитационных центров Социального фонда России и принимает ветеранов из разных регионов страны.

В «Тараскуле» уже прошли лечение и восстановление бойцы из 48 субъектов России. Реабилитационная программа составляется с учетом состояния каждого пациента и включает лечебную физкультуру, занятия в бассейне, грязелечение, гидромассаж, электротерапию и другие процедуры. Расписание формируют так, чтобы медицинские занятия дополняли друг друга и обеспечивали комплексное восстановление после ранений.

Отдельное внимание специалисты уделяют психологической реабилитации. С ветеранами работают медицинские психологи и психотерапевты, для них проводят релаксационные мероприятия. Участник боевых действий Сергей Хапов, получивший тяжелое ранение на Запорожском направлении в 2024 году, рассказал, что особенно ценит занятия в бассейне и гидромассаж. По словам ветерана, после процедур он чувствует себя «как заново родился».

С 2025 года участники СВО получают медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах Социального фонда бесплатно. Государство оплачивает ветеранам проезд, проживание и питание. Если человеку по медицинским показаниям требуется помощь в дороге и во время лечения, расходы сопровождающего также могут быть оплачены. Проходить восстановительный курс в здравницах ветераны вправе ежегодно.

Ранее siapress.ru сообщал, что с января 2026 года демобилизованные участники СВО могут заранее оформить бесплатные билеты до реабилитационного центра и обратно, не расходуя собственные средства. Заявление на лечение можно подать через портал госуслуг, клиентскую службу Социального фонда или МФЦ.