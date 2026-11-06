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В Сургуте более сотни моделей на подиуме представили одежду местных компаний

На выставке моды в Сургуте свои товары представили 67 организаций

В Сургуте более сотни моделей на подиуме представили одежду местных компаний
Фото администрации Сургута

В Сургуте прошла выставка модных товаров, объединившая дизайнеров, производителей одежды и представителей индустрии моды. Свою продукцию представили 52 организации и предпринимателей, а коллекции 15 местных брендов вышли на подиум. Одежду демонстрировали более ста моделей — от детей и подростков до женщин старше 40 лет. Выставка состоялась при поддержке Администрации города уже в четвертый раз. Глава города М.Н. Слепов выступил перед участниками и гостями с видео приветствием.

За это время мероприятие выросло из ярмарки в полноценный модный показ. Посетители смогли познакомиться с новыми коллекциями и купить продукцию сургутских производителей, а предприниматели — представить бренд широкой аудитории и получить обратную связь.

«Каждый раз мы видим, как меняются наши товаропроизводители: растет качество продукции, повышается интерес жителей к местным брендам, увеличиваются продажи. Предприниматели начинают активнее работать над узнаваемостью и выходить на межрегиональный уровень», — отметил заместитель Главы Сургута Артем Кириленко.

По его словам, город приглашает федеральных экспертов, которые рассказывают участникам о тенденциях в моде и индивидуально разбирают их проекты. Так, 28 октября состоялась открытая лекция с международным экспертом и аналитиком в сфере моды и дизайна Станиславом Зиминым. Мероприятие посетили более 150 человек, предпринимателей, модельеров, дизайнеров, студентов и мастеров. Администрация также приобретает изделия сургутских производителей в качестве сувениров и одежды для участников городских мероприятий.

Еще одним инструментом остаются субсидии. Местные ремесленники могут получить поддержку в сфере креативных индустрий. При этом акцент постепенно переносится с возмещения текущих расходов на финансирование новых проектов. Предприниматели представляют комиссии идею и бизнес-план, после чего могут получить средства на ее реализацию. «Эффективность вложений только растет: каждый вложенный бюджетный рубль на текущий момент уже не менее чем 1 рубль 80 копеек возвращается в виде налогов в бюджет нашего города», — подчеркнул Артем Кириленко.

Всего в Сургуте зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Точное количество действующих производителей определить сложно, однако около сотни из них регулярно взаимодействуют с Администрацией.

Отличительной чертой местных марок становится связь с городом и северным климатом. Создатели сургутского бренда TokeitЕкатерина Суровцева и Екатерина Васильева выпускают повседневную женскую одежду свободного стиля. За шесть лет их аудитория вышла за пределы города и страны. «Мы живем в холодном городе и транслируем это через одежду в виде теплых изделий. Это в первую очередь отличает нас от масс-маркета, потому что он не ориентируется на наши погодные условия», — рассказали дизайнеры. При создании коллекций они учитывают пожелания постоянных покупателей. В зимней линейке преобладают спокойные зеленые оттенки, летом появляются нежно-розовые и яркие цвета. В дизайне присутствуют отсылки к Сургуту и Югре.

Северная тематика проявилась и в коллекции бренда «Дары земли Югорской». Его руководитель Марина Демидова рассказала, что компания занимается сбором и переработкой дикоросов, но решила впервые принять участие в модном показе. На подиуме представили хантыйские наряды, образ лисы и детские костюмы с элементами новой айдентики Сургута.

В этом сезоне организаторы заметили высокий спрос на моделей старше 40 лет. Директор агентства Топ Фэнш Сэрвис Елена Полеева сообщила, что дизайнеры специально просили привлечь взрослых женщин. При этом на показе представили коллекции для всех возрастов — детей, молодежи и старшего поколения.

По словам Полеевой, изделия локальных марок нередко выпускаются небольшими партиями — по три-пять единиц. Это позволяет уделить больше внимания посадке, качеству пошива и ручной работе. Выставка помогает таким производителям стать заметнее, найти покупателей и проверить, насколько их идеи востребованы. Для Сургута это одновременно поддержка малого бизнеса и возможность сформировать собственный стиль — практичный, узнаваемый и приспособленный к жизни на Севере.

Выставка «Модные товары Сургута», организованная Администрацией города, стала ключевым событием для развития лёгкой промышленности в Сургуте. В этом году проект вышел за рамки городской площадки: в выставке участвуют модельеры из Ханты-Мансийска, Когалыма и Нефтеюганска. Каждая выставка — это не просто показ, а важный рубеж: подведение итогов, оценка текущих результатов и определение новых целей. Проект уверенно развивается, и впереди у него еще более масштабные достижения, новые коллекции, новые партнерства и самые смелые решения!

При поддержке Администрации Сургута


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06 ноября в 10:20, просмотров: 482, комментариев: 0
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