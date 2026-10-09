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В Югре малые поселения, где нет сетевых АЗС, получат дополнительный подвоз бензина

Югра обеспечит поставки топлива в малые и труднодоступные поселения

В Югре малые поселения, где нет сетевых АЗС, получат дополнительный подвоз бензина
Фото сгенерировано ИИ

«Северавтодор» назначили уполномоченной организацией по обеспечению топливом малых и труднодоступных населенных пунктов Югры, где нет заправок крупных нефтяных компаний. Такое поручение дал губернатор Руслан Кухарук, сообщает РИЦ «Югра». Поставки через предприятие должны помочь закрыть дефицит бензина и дизеля и стабилизировать цены на частных АЗС.

Условия закупки топлива для дорожного оператора, учредителем которого является округ, обсудили на заседании регионального правительства.

«Мы отработали заявку по поставке топлива для компании «Северавтодор», полный пакет документов направили в «Газпром нефть». В течение трех дней они должны рассмотреть и отправить все условия по оплате и по пункту поставки», — доложил заместитель губернатора Азат Ислаев.

По данным заместителя главы региона Натальи Огородниковой, с 26 сентября по 3 октября запасы топлива в Югре выросли примерно на 14%.

«На 3 400 тонн топлива увеличились запасы именно на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний, что говорит о том, что будет больше поставок населению по приемлемым ценам. В целом, увеличение запасов отмечается в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах, в Нефтеюганске и Югорске. Те поставки топлива, которые будут сделаны в адрес «Северавтодора», позволят нам урегулировать цены на частных АЗС в населенных пунктах, не охваченных крупными сетями, и куда прежде всего будут направлены поставки», — сообщила заместитель губернатора.

Ранее стало известно, что за ту же неделю частные АЗС Югры снизили цены на бензин и дизель. Литр АИ-92 подешевел на 57 копеек, АИ-95 — на 30 копеек, дизельного топлива — на 1 рубль 6 копеек.


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09 октября в 14:52, просмотров: 699, комментариев: 0
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