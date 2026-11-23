Сотрудники МЧС и других ведомств провели 24 профилактических рейда на водоемах Тюменской области в рамках первого этапа акции «Безопасный лед». Мероприятия проходили с 16 по 22 ноября, 18 проверок организовали в межведомственном формате.

Спасатели, полицейские, представители муниципальных администраций и добровольцы проверяли места возможного выхода людей на неокрепший лед. К профилактической работе также присоединились представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Главная задача рейдов – предупредить происшествия в период, когда ледовый покров еще не достиг безопасной толщины.

За неделю специалисты провели более 370 бесед с жителями и свыше 90 занятий в образовательных учреждениях. Населению передали более двух тысяч памяток с правилами поведения у водоемов. Всего профилактическими мероприятиями охватили почти три тысячи человек.

В МЧС напоминают, что первый лед внешне может выглядеть прочным, но его толщина и структура остаются неоднородными. Особенно опасны участки возле течения, мостов, зарослей камыша, мест сброса воды и выхода подземных источников. Выходить на такой лед нельзя даже при устойчивой морозной погоде.

Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра рядом с реками, озерами и прудами, объяснить им опасность игр на льду и заранее обсудить порядок действий при происшествии. Если человек провалился под лед, очевидцам не следует приближаться к полынье в полный рост. Помощь нужно оказывать с безопасного расстояния, используя веревку, длинную доску или другой предмет, одновременно вызывая экстренные службы по номеру 112.