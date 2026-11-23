Жители Тюменской области до 1 декабря могут подать заявки на финальный в 2026 году конкурс ресурсной поддержки в рамках Программы поддержки сообществ. Победителям помогут организовать мероприятия, найти необходимые помещения, оборудование и специалистов, а также рассказать о проекте в СМИ и социальных сетях.

Участвовать в конкурсе могут инициативные жители региона старше 18 лет, лидеры сообществ, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие объединения. Главное условие – деятельность команды должна быть связана с Тюменской областью. В состав команды должны входить как минимум три человека. Заявителем и руководителем инициативы может быть совершеннолетний гражданин или руководитель организации, а остальные участники команды могут быть старше 14 лет.

Программа предусматривает пять вариантов сопровождения. Инфраструктурная поддержка позволяет получить помещение для работы команды на срок до двух месяцев. Организационная включает оборудование и материалы для проведения события – звук, свет, мебель и печатную продукцию. Информационная предусматривает освещение проекта в медиа и социальных сетях, программная – услуги специалистов для улучшения содержания мероприятия. Комплексная поддержка объединяет сразу несколько видов помощи.

За четыре конкурсные волны поддержку получили 39 проектов. Наиболее востребованными оказались организационное, программное и инфраструктурное сопровождение. Участники чаще всего предлагали инициативы, связанные с сохранением истории и традиций, развитием местных сообществ, культурой и творчеством. Среди популярных форматов – мастер-классы, творческие мастерские, встречи, фестивали, конкурсы и образовательные программы.

Автор медиапроекта «Врачи – Героям» Анастасия Горчакова рассказала, что участие в программе помогло организовать профессиональную съемку, распространить информацию о реабилитации участников СВО и доступной медицинской помощи, а также найти партнеров для дальнейшего развития инициативы.