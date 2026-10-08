Заболеваемость пневмонией в Югре выросла на 15,6% за неделю

В Югре за неделю с 28 сентября по 4 октября заболеваемость внебольничными пневмониями выросла на 15,6% и составила 14,7 случая на 100 тысяч населения. Такие данные опубликовало окружное управление Роспотребнадзора. На детей пришлось 4,3% заболевших пневмонией.

Уровень заболеваемости ОРВИ остался сопоставимым с предыдущей неделей — 91,2 случая на 10 тысяч жителей. Показатель по COVID-19 составил 0,2 случая на 100 тысяч населения. Все зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции протекали в форме ОРВИ.

При мониторинге респираторных вирусов специалисты выявляли возбудителей негриппозной природы. В опубликованных данных на риновирус пришлось 35,8%, аденовирус — 22,4%, метапневмовирус — 6%, парагрипп и бокавирус — по 1,5%.

Ранее siapress.ru сообщал, что школы Сургута должны переводить класс на дистант, если более 20% учеников отсутствуют из-за ОРВИ. Роспотребнадзор напомнил об этом правиле руководителям образовательных учреждений на межведомственном совещании.