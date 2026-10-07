В поликлинике №12 Тюмени заработал новейший и очень быстрый флюорограф

В городской поликлинике №12 Тюмени начал работать новый флюорограф: время экспозиции при выполнении снимка составляет от 0,1 секунды. Об этом сообщил департамент здравоохранения Тюменской области. Медучреждение получило оборудование за счет федерального бюджета по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Врачи будут использовать аппарат для профилактических обследований органов грудной клетки, которые помогают выявлять туберкулез, заболевания легких и злокачественные новообразования. Флюорограф автоматически подбирает параметры экспозиции в зависимости от комплекции пациента. По информации ведомства, короткая выдержка позволяет избежать смазывания изображения и повторных снимков по этой причине.

Благодаря увеличенному фокусному расстоянию и полноформатному изображению без сшивки специалисты получают детализированную картину легких. Это помогает замечать небольшие изменения на ранних стадиях заболеваний.

«Особое внимание уделено комфорту пациентов. Регулируемая высота платформы позволяет проводить исследования людям разного роста – от 140 до 200 см. Эргономичные поручни и опорные элементы снижают нагрузку на пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пожилых людей и маломобильных граждан. Голосовые подсказки и двусторонняя аудиосвязь помогают чувствовать себя уверенно даже тем, кто проходит обследование впервые», – отмечает заведующая рентгендиагностическим отделением городской поликлиники №12 Ирина Геревич.

Кабина аппарата оформлена в стиле «Медицинский космос»: обтекаемые формы, иллюминаторная подсветка и изображение облаков на потолке визуально расширяют пространство. Как пояснили в департаменте, такое оформление особенно важно для пациентов, которые боятся замкнутых пространств и обследований с использованием излучения.

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