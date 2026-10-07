Два бизнеса в Солнечном получили 20 млн штрафов за незаконный найм мигрантов

В Сургутском районе полиция оштрафовала грузоперевозчика и компанию — владельца гостиницы на общую сумму 20,8 млн рублей за нарушения миграционных правил. Об этом сообщили в УМВД Югры.

Филиал транспортной компании в поселке Солнечный заключил трудовые договоры с 27 иностранцами, которые находились в России легально. Однако работодатель не направил в органы внутренних дел уведомления в установленный срок.

Кроме того, компания разместила 25 специалистов в местной гостинице. Ее владелец ненадлежащим образом направлял в миграционную службу документы для постановки постояльцев на учет по месту пребывания.

По итогам проверки полицейские составили на грузоперевозчика 27 административных протоколов и назначили штрафы на 10,8 млн рублей. На юридическое лицо, владеющее гостиницей, сотрудники МВД составили еще 25 протоколов. Общая сумма штрафов для этой организации достигла 10 млн рублей.

Ранее siapress.ru сообщал, что полиция Сургута возбудила 26 уголовных дел о фиктивной регистрации после миграционного рейда. Сотрудники МВД проверяли законность пребывания иностранцев в России и их трудоустройства в городе.