В Сургуте пройдет презентация сборник Николая Рубцова на русском и китайском

Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина в Сургуте представит сборник стихотворений Николая Рубцова «Эхо души» на русском и китайском языках. Встреча пройдет 10 октября в 15:00, вход свободный, сообщает администрация города.

Издание посвящено 90-летию со дня рождения поэта. В него вошли избранные стихотворения из сборников разных лет, которые знакомят читателей с творческим наследием автора.

Книгу составили коллекционер, библиофил, член Союза журналистов России и автор книг о поэте Сергей Лагерев, а также кандидат филологических наук, преподаватель Института русского языка Сычуаньского университета иностранных языков Лу Вэнья.

Поэзия Николая Рубцова тесно связана с русской природой и деревенской жизнью. Ее особая музыкальность создает сложности для переводчиков, однако произведения автора уже знакомы читателям на английском, немецком, французском и других языках.

Уточнить информацию о презентации можно по телефонам: 35-40-38 и 35-40-45.

Ранее siapress.ru сообщал, что библиотека №16 в Сургуте станет второй модельной библиотекой города в 2027 году. Первой такой статус получила детская библиотека №5 на проспекте Мира, 35: с 2024 года она работает по концепции «Библиотека твоего развития», ориентированной на интеллектуальные и творческие занятия для детей.