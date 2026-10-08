Во всем УрФО ввели беспилотную опасность, аэропорт Рощино ограничил полеты

На всей территории Уральского федерального округа 8 октября действует режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112», — обратился полпред к населению.

Росавиация также сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в тюменском аэропорту Рощино. Ведомство объяснило их необходимостью обеспечить безопасность полетов. На момент подготовки публикации заявления об ограничениях полетов в аэропортах Югры не поступали.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о введении сигнала беспилотной опасности в округе. Он рекомендовал жителям по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до отбоя. Также глава региона предупредил о возможных ограничениях сотовой связи и мобильного интернета.