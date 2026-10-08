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Беспилотная опасность объявлена на всей территории Урала

Во всем УрФО ввели беспилотную опасность, аэропорт Рощино ограничил полеты

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Урала
Фото администрации Сургута

На всей территории Уральского федерального округа 8 октября действует режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112», — обратился полпред к населению.

Росавиация также сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в тюменском аэропорту Рощино. Ведомство объяснило их необходимостью обеспечить безопасность полетов. На момент подготовки публикации заявления об ограничениях полетов в аэропортах Югры не поступали.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о введении сигнала беспилотной опасности в округе. Он рекомендовал жителям по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до отбоя. Также глава региона предупредил о возможных ограничениях сотовой связи и мобильного интернета.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 264, комментариев: 0
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