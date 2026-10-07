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В Тюменской области поймали медвежонка, который трое суток бродил возле одного из поселков

В Нижнетавдинском районе поймали одинокого медвежонка, чтобы позже выпустить в лес

В Тюменской области поймали медвежонка, который трое суток бродил возле одного из поселков
Фото tumentoday.ru

В поселке Лесозаводском Нижнетавдинского округа специалисты ночью поймали медвежонка, который несколько дней бродил возле жилых домов. Как сообщает «Тюменскаяобласть.рф», участники отлова обошлись без седативных препаратов, ни животные, ни люди не пострадали.

Жители видели детеныша у домов и контейнерной площадки. Предположительно, он искал еду. Во время отлова специалисты зафиксировали животное сачком и сеткой, после чего поместили в транспортировочную клетку. Сейчас медвежонок здоров и находится под круглосуточным наблюдением. После карантина специалисты предварительно планируют отправить его в реабилитационный центр в Комарово для подготовки к возвращению в природу.

Жителей просят пока воздержаться от походов в лес и не приближаться к диким животным. Если медведь появился возле населенного пункта, необходимо сообщить об этом по номерам 112 или 102 и указать точное место.

Ранее siapress.ru рассказывал, что медведя Балу, который жил в тесной клетке под Нижневартовском, отправили в центр помощи диким животным «Легенда» в Ивановской области. Для него подготовили просторный вольер с бассейном.


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07 октября в 15:54, просмотров: 703, комментариев: 0
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