Роспотребнадзор опроверг сообщения о случаях чумы в Югре

Сообщения о якобы выявленных случаях чумы в Югре, в том числе в Сургуте и Ханты-Мансийске, не соответствуют действительности. Об этом заявило окружное управление Роспотребнадзора, опровергнув сведения, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах. «Распространяемая информация не соответствует действительности и является фейком», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты призвали жителей проявлять бдительность и проверять информацию через официальные каналы.

Ранее федеральные СМИ сообщали о ситуации в Иркутской области после смерти сотрудницы противочумного института, у которой выявили пневмонию неустановленной причины. На этом фоне появились публикации о возможной чуме, однако власти пока не признают, что это был случай именно такого заболевания.

Как сообщил ТАСС, ВОЗ оценила риск для населения Иркутской области как низкий. По данным представителя организации, людей, контактировавших с умершей, выявили и взяли под медицинское наблюдение, на момент сообщения симптомов заболевания у них не было. Роспотребнадзор назвал санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области спокойной.