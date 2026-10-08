Тюменская область заняла второе место в рейтинге поддержки бизнеса через платформу МСП.РФ

Тюменская область заняла второе место в рейтинге эффективности предоставления поддержки малому и среднему бизнесу через цифровую платформу Корпорации МСП по итогам полугодия. Единая инвестиционная команда региона оказала с ее помощью более 1300 услуг, сообщает «Тюменская линия».

О возможностях ресурса рассказала заместитель генерального директора Инвестиционного агентства, руководитель центра «Мой бизнес» Тюменской области Мария Покалюхина. Платформа объединяет федеральные и региональные инструменты: предпринимателям доступны 35 сервисов и более 1600 мер поддержки. Ресурс разработан в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Ключевые ее преимущества – одна точка входа: по набору ИНН платформа сама подберет меры, которые доступны для предпринимателя. Не нужно создавать дополнительных паролей, ресурс интегрирован с Госуслугами. Постоянно дополняются сервисы, к примеру, один из последних – для пострадавших селлеров. Еще один сервис – проверка контрагентов на добросовестность и чистоту», — пояснила руководитель центра.

Чаще всего тюменские предприниматели обращаются за консультациями по открытию и ведению бизнеса, доступным сервисам и мерам поддержки. На втором месте по востребованности — образовательные мероприятия и тестирование для заключения социального контракта. Также бизнес использует персональный подбор поддержки и калькулятор льготного кредитования и займов.

Помимо МСП.РФ, предпринимателям доступны региональный Инвестиционный портал и Инвестиционная карта. На портале собраны меры поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, а карта помогает найти земельные участки для расширения предприятий. Сайт центра «Мой бизнес» в этом году также адаптировали под потребности предпринимателей.

«Будем повышать количество услуг и мер поддержки, которые заведем на платформу. Намерены увеличить количество пользователей платформы, потому что для предпринимателей эти плюсы очевидны, так как они в едином ресурсе могут подобрать большое количество мер для развития», — рассказала Мария Покалюхина.

Ранее siapress.ru сообщал, что Тюменская область вошла в число лидеров первого комплексного рейтинга Корпорации МСП.