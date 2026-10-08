Центр цифровых видов спорта Сургутского района откроет отделение в Федоровском

Центр цифровых видов спорта Сургутского района откроет в Федоровском отделение, где около 200 спортсменов смогут заниматься бесплатно под руководством двух тренеров. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Подразделение разместится на улице Ломоносова, 7, в одном здании с Районным молодежным центром. Помещение площадью 681 квадратный метр уже прошло ремонт. Сейчас центр закупает мебель и спортивный инвентарь. На оборудование для фиджитал-спорта район выделил порядка 35 млн рублей.

Программа подготовки охватит классический киберспорт, мобильные дисциплины и фиджитал-направления — ритм-симулятор, футбол и баскетбол. Также проект предусматривает зону с тренажерами в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Новое отделение позволит жителям тренироваться в своем поселке, без поездок в другие населенные пункты.

Проект реализуют через механизм инициативного бюджетирования. В августе его параметры обсудили с жителями на телемосте, а в сентябре инициативу поддержала администрация района. Работу ведет Центр цифровых видов спорта при содействии районного управления физической культуры и спорта в рамках государственной программы «Спорт России».

Цифровой спорт развивается в муниципалитете с 2017 года. По словам главы района, разработанную здесь программу «Функционально-цифровое двоеборье» внедрили в 59 регионах России. Научно-методическую работу обеспечивает фиджитал-лаборатория в Белом Яре, где специалисты изучают влияние цифровых дисциплин на когнитивные функции.

Ранее siapress.ru рассказывал, что специалисты Сургутского района испытали новую систему судейства на чемпионате России по фиджитал-спорту в «Сириусе».