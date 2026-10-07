Югорчанка вырастила тыкву весом в центнер и претендует на лидерство в конкурсе «Агрогиганты»

Жительница Советского Ядвига Кедровская вырастила тыкву весом 100 килограммов и прошла в финал международного конкурса «Агрогиганты». О достижении югорчанки рассказал канал «Югра официально».

На ее участке крупными выросли и другие культуры: кабачки, огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, дыни и морковь. Все они превысили стандартные размеры, несмотря на северные условия.

Стокилограммовой тыквой хозяйка поделилась с соседями и друзьями. Из урожая она приготовила суп, варенье, джем, цукаты и сок, а также пожарила тыкву с итальянскими травами. Заготовок, по информации канала, хватит на всю зиму.

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